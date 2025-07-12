رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جنوب السودان وحاكم كومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلادهما

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، وسينثيا برات، الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بمناسبة ذكرى استقلال بلادهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أوخنا خوريلسوخ، رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، وسينثيا برات، الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلادهما، وإلى الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى فيليب إدوارد ديفيس، رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما وغومبوجاف زاندانشاتار، رئيس وزراء منغوليا.