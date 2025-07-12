نهيان بن مبارك: العلاقات الإماراتية-الأمريكية نموذج راسخ في الشراكة الاستراتيجية

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة التي قدِمت لتقديم التحية والسلام على معاليه، بمناسبة انتهاء فترة عملها الرسمية في الدولة، وحرصت على التعبير عن شكرها وتقديرها للدعم الذي حظيت به خلال فترة تمثيلها لبلادها في دولة الإمارات.

ورحب معاليه بالسفيرة، مشيداً بجهودها الكبيرة طوال فترة عملها في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

مؤكداً أن العلاقات الإماراتية-الأمريكية تُعد نموذجاً راسخاً في الشراكة الاستراتيجية، تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص على ترسيخ مكانة الإمارات كدولة داعمة للسلام والاستقرار والتعاون الدولي.