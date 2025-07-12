رسالة خطية لرئيس الدولة من رئيس تشاد يتسلمها منصور بن زايد

منصور بن زايد ووزير المالية التشادي يتبادلان وجهات النظر بشأن القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة خطية من المشير محمد إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وتسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خلال استقباله في قصر الرئاسة بأبوظبي، طاهر حامد نغيلين، وزير دولة وزير المالية والميزانية والاقتصادية والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية تشاد.

وبحث سموه والوزير التشادي أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين.