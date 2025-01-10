رئيس الدولة ونائباه يهنئون جوزيف عون بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للبنان

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة جوزيف عون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية اللبنانية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أهنئ فخامة جوزيف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأتمنى له التوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار، وأتطلع إلى العمل معه لما فيه خير شعبينا وأمن المنطقة واستقرارها».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة جوزيف عون.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر موقع «إكس»: «نهنئ فخامة جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان.. وتمنياتنا للشعب اللبناني الشقيق دوام الأمن والأمان والاستقرار.. ومرحلة جديدة من النمو والازدهار والسلام».