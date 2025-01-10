رئيس غواتيمالا يمنح سفير الإمارات وساماً برتبة الضابط الكبير

منح فخامة برناردو أريفالو، رئيس جمهورية غواتيمالا، أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات غير المقيم السابق لدى جمهورية غواتيمالا وسام «أنطونيو خوسيه دي إيريساري» برتبة الضابط الكبير، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة وإسهاماته الفاعلة خلال فترة عمله سفيراً غير مقيم لدى غواتيمالا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقام خورخيه رافائيل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى دولة الإمارات، بتقليد المنهالي، الوسام، في حفل رسمي أقيم في مقر سفارة جمهورية غواتيمالا.

وأعرب ارشيلا رويز، خلال الحفل، عن تهانيه للمنهالي، بحصوله على هذا الوسام الذي يُعد من أرفع الأوسمة التي تمنحها غواتيمالا للشخصيات العالمية البارزة تقديراً لدورها وإسهاماتها المؤثرة في تطوير العلاقات بين دولها وغواتيمالا.

وثمّن حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على توطيد العلاقات بين دولة الإمارات وغواتيمالا في كل المجالات، وأشاد بالدور المحوري الذي لعبه السفير المنهالي في تعزيز هذا التعاون.