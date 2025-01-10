الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على القصر الرئاسي في تشاد

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية أنجمينا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى تشاد وشعبها الصديق ولأهل وذوي الضحية في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشنّت مجموعة من 24 مسلحاً، مساء الأربعاء، هجوماً على القصر الرئاسي في أنجمينا، حيث دارت اشتباكات بينهم وبين القوات التشادية انتهت بسقوط قتيل واحد في صفوف الأمن الرئاسي والقضاء على معظم المهاجمين الذين اعتبرتهم الحكومة «زمرة مجرمين».

وقال وزير الخارجية المتحدث باسم الحكومة عبدالرحمن كلام الله في تصريح، إن «الوضع تحت السيطرة بالكامل، لقد تمّ القضاء على محاولة زعزعة الاستقرار هذه برمّتها».

ولاحقاً أوضح الوزير، أن المجموعة التي هاجمت القصر الرئاسي تألفت من 24 شخصاً سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح، مشيراً إلى أنه في صفوف المهاجمين الحصيلة هي 18 قتيلاً وستة جرحى.