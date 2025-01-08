عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في أبوظبي،اليوم، معالي مولوي أمير خان متقي، وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمعالي مولوي أمير خان متقي، مؤكدا حرص والتزام دولة الإمارات بدعم الشعب الأفغاني الصديق بما يحقق تطلعاته إلى الاستقرار والتنمية والازدهار، وبما يدعم مسارات التنمية والرفعة والتقدم في أفغانستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما، كما تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما استعرضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات عدة، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية ودعم الإعمار والتنمية في أفغانستان، لخدمة خططها وأهدافها التنموية، في إطار العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع الدولتين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.





