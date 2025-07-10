وليد العوضي يفوز برئاسة اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة «الأيوسكو» العالمية

فاز وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، إحدى اللجان الأربع التابعة لمنظمة الأيوسكو العالمية، والتي تضم في عضويتها 43 هيئة رقابية تمثل دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير البيئة التنظيمية للأسواق المالية في المنطقة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ويجسد انتخاب وليد العوضي لرئاسة اللجنة المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي واستثماري متنامي الأهمية.

وسيتولى العوضي تمثيل لجنة AMERC في مجلس إدارة الأيوسكو، الذي يضم 34 عضواً من أبرز الهيئات التنظيمية لأسواق الأوراق المالية حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأيوسكو، التي تأسست في عام 1983، تُعد المرجعية العالمية لوضع المعايير الدولية لتنظيم أسواق الأوراق المالية، وتضم في عضويتها أكثر من 200 هيئة رقابية ومؤسسة مالية من مختلف أنحاء العالم.