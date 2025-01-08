الإمارات تعزز صمود غزة بـ 30 شاحنة مساعدات طبية

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية الرائدة في دعم الشعب الفلسطيني بإعلان دخول قافلة مساعدات طبية ضخمة إلى قطاع غزة أمس، ضمن عملية «الفارس الشهم 3». وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الدولة بتقديم الدعم العاجل للقطاع الصحي في غزة، الذي يواجه انهياراً غير مسبوق بسبب الكارثة الصحية وتدهور البنية التحتية للمستشفيات.

وتتألف القافلة في مرحلتها الأولى من 10 شاحنات، محملة بأجهزة ومستلزمات طبية وأدوية أساسية، فيما ستستكمل القافلة وصولها نهاية الأسبوع، ليبلغ الإجمالي 30 شاحنة.

وأكد حمد النيادي، رئيس البعثة الإماراتية في غزة، أن هذه المساعدات تمثل جزءاً من التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعم الأشقاء في غزة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها القطاع.

وقال النيادي: «إن هذه القافلة تعكس التزام الإمارات الثابت بدعم غزة، لا سيما القطاع الصحي، لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للسكان في ظل هذا الوضع الإنساني الحرج».

وتأتي هذه المساعدات كجزء من العملية الإغاثية الكبرى التي تنفذها الإمارات لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتؤكد ريادتها في تقديم العون الإنساني العاجل في أصعب الأوقات، ما يعكس النهج الإماراتي الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة حول العالم.

دعم النازحات

إلى ذلك، تواصل عملية «الفارس الشهم 3» دعمها للمرأة الفلسطينية، للتخفيف من معاناتها في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح، حيث قامت بتوزيع الطرود الصحية على النازحات في مخيمي جنين وأبو لولي بمواصي رفح، وفي مخيم المحبة بمواصي خانيونس، وعلى العائلات النازحة في مخيم «مكة مول» بخانيونس، جنوب قطاع غزة‬. كما قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع الكسوة الشتوية على الطائفة الأرثوذكسية، في كنيسة الروم الأرثوذكس، شمال غزة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقدمت دعماً عاجلاً وخياماً ومستلزمات إيواء للعائلات النازحة في مواصي رفح، بعد حرق خيامهم.