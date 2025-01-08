الإمارات والبرازيل تبحثان التعاون في العمل والتحديث الحكومي

بحث وفد مكتب التبادل المعرفي في حكومة دولة الإمارات مع وزراء ومسؤولين في جمهورية البرازيل الاتحادية مسارات تعزيز التعاون الثنائي في العمل، والتحديث الحكومي، والمجالات ذات الاهتمام المشترك، في سلسلة اجتماعات ولقاءات، عقدها خلال زيارة رسمية إلى البرازيل، ضمن الشراكات المعرفية لحكومة دولة الإمارات مع حكومات دول قارة أمريكا الجنوبية والعالم.

جاءت الزيارة في إطار جهود حكومتي البلدين لتفعيل اتفاقية التعاون الثنائي في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية، وبهدف توسيع آفاق الشراكات العالمية والتعاون الدولي في تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل التجارب في تطوير العمل الحكومي خاصة في قارة أمريكا الجنوبية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.

ضم وفد حكومة دولة الإمارات عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وصالح أحمد سالم الزريم السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ومنال بن سالم، مديرة إدارة برامج التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

والتقى الوفد معالي روي كوستا، وزير شؤون الرئاسة في البرازيل، ومعالي إستير دويك، وزيرة الإدارة والابتكار في الخدمات العامة، وناقش معهما سبل تفعيل التعاون الثنائي في التحديث الحكومي والابتكار، وأولويات ومحاور التحديث، والتحضير لتنظيم زيارات معرفية، للاطلاع على تجارب وخبرات دولة الإمارات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقد الوفد لقاء مع معالي كارلوس سيرجيو سوبرال دوارتي، وزير أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البرازيلية، ومعالي ريكاردو ليفاندوفسكي، وزير العدل، وكلاوديو كاسترو، حاكم ريو دي جانيرو، وكايو بايس، سكرتير إدارة وحكومة ساو باولو الرقمية، تمت خلاله مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الشراكة بين الحكومتين.

وأكد روي كوستا أهمية الاستفادة من تجربة المسرعات الحكومية بدولة الإمارات في تسريع تنفيذ البرامج الاستراتيجية بديوان مجلس الوزراء في البرازيل، مشيداً بالعلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، مشدداً على أنها تحظى باهتمام كبير لتعزيز العمل والتعاون المشترك، بما يواكب التطلعات وأهداف الشراكة.

وأشار روي كوستا إلى أن المرحلة المقبلة من التعاون ستشهد تواصلاً فعالاً بين الجانبين، يشمل تنظيم زيارة معرفية لدولة الإمارات، للاطلاع على تجاربها المبتكرة في مجالات العمل الحكومي.

وتطرقت إستير دويك إلى عدد من التجارب والنماذج، التي تطبقها الإمارات في العمل الحكومي، الجديرة بالاستفادة منها في البرازيل، ومن ضمنها وجود رؤساء تنفيذيين للابتكار في الوزارات والجهات الحكومية، ولفتت إلى أن مثل هذه التجارب يمكن أن تشكل إضافة لجهود التحديث الحكومي في البرازيل.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع آفاق التعاون خصوصاً مع قارة أمريكا الجنوبية، وأن هذه الزيارة تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، التي شهدت تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، وتترجم مستوى الاهتمام المشترك القائم على التطوير المستدام والجاهزية المستقبلية للحكومات، وتعكس حرص البلدين الصديقين على الاستفادة من التجارب المتقدمة في العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الإدارة الحكومية وجودة حياة المجتمع.

وقال إن زيارة البرازيل شكلت فرصة لتعزيز التواصل مع المسؤولين بشكل مكثف، ودفع جهود تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين قدماً، وتعميق مستوى التنسيق، واستكشاف الفرص الجديدة والنوعية، ما يسهم في تسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، وتحقيق أهداف التعاون الثنائي في التحديث الحكومي والتنمية المستدامة.

والتقى وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي فريق المدرسة الوطنية للإدارة العامة «ENAP»، وهي مؤسسة برازيلية رئيسية لتدريب وتطوير الموظفين في مختلف مستويات الحكومة، تأسست بهدف تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة العامة في البرازيل، وتعزيز الحوكمة الجيدة وتقديم الخدمات العامة بشكل أفضل.

وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع 49 مسؤولاً حكومياً، و12 اجتماعاً، وزيارة المكتبة الملكية البرتغالية، وهي مؤسسة ثقافية في ريو دي جانيرو، تأسست عام 1837، وتعد واحدة من أهم مجموعات الأدب البرتغالي خارج البرتغال.