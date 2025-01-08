الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا زلزال التبت

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال العنيف، الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا بجنوب غرب الصين، وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وأحدث أضراراً بمئات المنازل.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصينية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن خالص تعازيه للرئيس الصيني، شي جين بينغ، وجاء في بيان الكرملين: «عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي الحكم في الصين». وأضاف، إن روسيا تشارك حزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة لهذه الكارثة الطبيعية، وتأمل أيضاً بالشفاء العاجل لجميع المتضررين.

وكان زلزال قوي وقع في هضبة التبت في جبال الهيمالايا جنوبي غرب الصين، أسفر، أمس، عن مقتل وإصابة العشرات، وتضرر مئات المنازل، وترك العديد من الأشخاص محاصرين، حيث شهدت المنطقة المرتفعة الواقعة غربي الصين وعبر الحدود مع نيبال، حدوث عشرات الهزات الارتدادية. وحسبما أفادت وكالة الصين الجديدة للأنباء «شينخوا» الرسمية فقد ارتفعت حصيلة الزلزال إلى 126 قتيلاً، 188 جريحاً حتى مساء أمس.

وصل نيبال

وتسبب الزلزال الذي وصل تداعياته إلى مناطق من نيبال، في إلحاق أضرار بحوالي ألف منزل، وأدى إلى تناثر الحطام والأنقاض في الشوارع، فيما لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين، في وقت ضربت المنطقة النائية عشرات الهزات الارتدادية، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي الحكومي.

وفي مقطع فيديو نشره التلفزيون ظهرت أنقاض مبعثرة في الشوارع، وسيارات مدمرة.

وشعر الناس في شمال شرق نيبال بالزلزال بشدة، لكن لم ترد تقارير أولية عن إصابات أو أضرار، حسبما أفاد المركز الوطني لعمليات الطوارئ في البلاد.

ويشار إلى أن الزلازل تحدث في الصين بشكل متكرر على هضبة التبت أو أطرافها، وتعد منطقة النشاط الزلزالي الفعال هي المكان، الذي تصطدم فيه صفيحتا الهند وأوراسيا، وتتسببان في حدوث رفع لمساحات من الأراضي، يمكن أن تكون قوية بالقدر، الذي يسمح بتغيير ارتفاعات قمم جبال الهيمالايا.