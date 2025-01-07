الإمارات تعزز صمودغزة بـ 30 شاحنة مساعدات طبية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية الرائدة في دعم الشعب الفلسطيني بإعلان دخول قافلة مساعدات طبية ضخمة إلى قطاع غزة اليوم، ضمن عملية “الفارس الشهم 3”.

تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الإمارات بتقديم الدعم العاجل للقطاع الصحي في غزة الذي يواجه انهيارًا غير مسبوق بسبب الكارثة الصحية وتدهور البنية التحتية للمستشفيات.

وتتألف القافلة في مرحلتها الأولى من 10 شاحنات محمّلة بأجهزة ومستلزمات طبية وأدوية أساسية، فيما ستستكمل القافلة وصولها نهاية الأسبوع لتبلغ إجمالي 30 شاحنة.

وأكد حمد النيادي، رئيس البعثة الإماراتية في غزة، أن هذه المساعدات تمثل جزءًا من التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لدعم الأشقاء في غزة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها القطاع.

وقال النيادي: “إن هذه القافلة تعكس التزام الإمارات الثابت بدعم غزة، لا سيما القطاع الصحي، لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للسكان في ظل هذا الوضع الإنساني الحرج”.

وتأتي هذه المساعدات كجزء من العملية الإغاثية الكبرى التي تنفذها الإمارات لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتؤكد ريادتها في تقديم العون الإنساني العاجل في أصعب الأوقات، ما يعكس النهج الإماراتي الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة حول العالم.