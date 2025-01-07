ضاحي خلفان يستقبل القنصل العام السابق للكويت

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، السفير علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت بدبي، الذي قدم لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء مهام عمله قنصلاً لدى الدولة.

وأعرب الفريق ضاحي خلفان تميم، عن تمنياته للسفير الذايدي، بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره الإيجابي في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة خلال فترة عمله في الدولة، متمنياً له التوفيق.

وتوجه السفير علي سالم الذايدي، بالشكر الجزيل إلى جميع الجهات في الدولة، لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في إنجاح مهمته خلال فترة عمله قنصلاً عاماً لدولة الكويت بدبي.