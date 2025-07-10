الإمارات ترحب بقرار رفع اسمها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُشكل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.

وتواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة.

وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي.

وثمّن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بالموافقة على رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا القرار يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة وفعالة، وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشاد معاليه بالجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي.

كما أكد معاليه على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المجلس الوطني الاتحادي بالبرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أهمية البناء على هذا التقدم لتوسيع آفاق التعاون البرلماني، وتعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

آفاق

واعتبر معاليه أن إزالة اسم الدولة من القائمة، تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهم بشكل مباشر في تسريع المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم النمو المستدام والازدهار الاقتصادي للطرفين.

رؤية

إلى ذلك قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «إن دولة الإمارات تسعى من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

من جانبه قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة نشرها عبر حسابه في «إكس»:

«جهد عظيم قاده سمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريق وطني متمكن في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية للدولة، أثمر عن مصادقة البرلمان الأوروبي على رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر، إنجاز مستحق يعكس ثقة دولية متزايدة بمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد وموثوق».

بدوره، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إن القرار يأتي ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة مالية متطورة ترتكز على رؤية وطنية استشرافية وحوكمة فعّالة تضمن سلامة ونزاهة القطاع المالي.

وأشاد معاليه بالجهود الدبلوماسية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم.

صقر غباش:

القرار تتويج لجهود دبلوماسية نوعية بقيادة عبد الله بن زايد

أحمد الصايغ:

الإمارات تسعى إلى تحقيق مركز قيادي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أنور قرقاش:

إنجاز مستحق يعكس ثقة دولية متزايدة بمكانة الإمارات

خالد بالعمى:

ترجمةً لرؤية القيادة في ترسيخ منظومة مالية متطورة