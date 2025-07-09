تعاون بين «ديهاد المستدامة» و«الجمعية الباكستانية»

وقعت منظمة ديهاد المستدامة مذكرة تفاهم استراتيجية مع الجمعية الباكستانية في دبي، تهدف إلى ترسيخ شراكة ترتكز على تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والدعم الإنساني للفئات الأقل حظا، وذلك من خلال نهج شامل ومستدام يدمج بين الإغاثة والتنمية، ويضع الاستدامة في صميم كل مبادرة.

وتتضمن الاتفاقية مجالات تعاون واسعة تشمل تطوير البرامج الصحية والتعليمية، وبناء القدرات، إلى جانب دعم المركز الطبي الباكستاني من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما سيعمل الطرفان على تصميم مبادرات تعليمية وتدريبية مشتركة تتضمن ورش عمل، وبرامج تأهيل مهني، وتوفير فرص تطوعية تُمكّن أفراد المجتمع من المشاركة الفاعلة في الجهود الإنسانية.

وأكد المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة، أن هذه المذكرة تمثل ترجمة عملية لرؤية المنظمة في بناء منظومات تنموية متكاملة، تُمكّن المجتمعات من الاعتماد على ذاتها، وتسهم في تحقيق تغيير إيجابي طويل الأمد.

وقال الدكتور فيصل إكرام، رئيس جمعية باكستان دبي، إن هذه الشراكة تُعد خطوة نوعية في مسيرة الجمعية، وتعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العمل الإنساني المستدام، من خلال توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والتعليم وتنمية المجتمعات محلياً وعالمياً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها منظمة ديهاد المستدامة، حيث امتدت أنشطتها إلى أكثر من 197 دولة، وقدمت الدعم لأكثر من 22 مليون شخص من خلال شبكة تضم أكثر من 960 شريكا دولياً ومحلياً.