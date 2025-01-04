«الفارس الشهم 3» تغيث 454 عائلة نازحة في غزة

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإغاثي لسكان القطاع، ومساعدة النازحين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، والحصار المستمر.

وشملت المساعدات الأخيرة توزيع ملابس شتوية على النازحين في المحافظة الوسطى، وتوزيع طرود غذائية على كل العائلات النازحة في مخيم «بسمة أمل»، البالغ عددها 112 أسرة، وتوزيع طرود غذائية على الأسر النازحة في مخيم «المراد»، بالمتنزه الإقليمي في خان يونس، البالغ عددها 112 أسرة، وتوزيع طرود غذائية على كل العائلات النازحة في مخيم إيواء «الزكاة»، البالغ عددها 230 عائلة، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

إلى ذلك، نفذت عملية «الفارس الشهم 3»، ضمن جهودها الإغاثية والإنسانية، مبادرة لدعم مرضى الكلى في مستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، حيث تضمنت المبادرة تقديم الأغطية الشتوية، لمنحهم الدفء في ظل برد الشتاء القارس، وتقديم مياه الشرب وتلبية احتياجاتهم الصحية اليومية.