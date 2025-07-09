أبوظبي تتبادل الخبرات الصحية مع أمريكا

وبفضل هذه الجهود باتت أبوظبي، اليوم، مختبراً عالمياً حياً، تجتمع فيه السياسات الطموحة والاستثمارات المجدية والقدرات العلمية لإطلاق واختبار وتوسيع نطاق الحلول، التي تعود بالنفع على العالم بأسره».
وأثمرت الزيارة على تعزيز الجهود المشتركة بين دائرة الصحة – أبوظبي ومؤسسات عالمية تسعى لصناعة مستقبل الرعاية الصحية.وتؤكد علاقات الشراكة والتعاون هذه التزام الإمارة الراسخ بتطوير المخرجات الصحية، من خلال حشد الجهود العالمية والابتكار في الأبحاث وتطوير البنية التحتية، مع الارتقاء بقدرات الابتكار وصقل مهارات القوى البشرية الموهوبة والاستثمار بأسلوب فعال.
وتم عقد اتفاقيات تعاون وشراكات رئيسية مع جهات وشركاء مرموقين في الولايات المتحدة، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، ومعهد الجينوم المبتكر، وسانوفي، وبوهرنجر إنجلهايم، وأبوت، وإيتنا الدولية، وGEMMABio، والمستشفى الوطني للأطفال.