أبوظبي تتبادل الخبرات الصحية مع أمريكا

اختتمت دائرة الصحة في أبوظبي زيارة إلى المدن الأمريكية؛ بوسطن وواشنطن وفيلادلفيا، تزامناً مع مشاركة أبوظبي في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2025، إحدى أبرز فعاليات التقنيات الحيوية على مستوى العالم.

وخلال الزيارة نفذ الوفد 20 لقاء استراتيجياً، و16 زيارة إلى مؤسسات وشركات رائدة في قطاع الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، وخلال الحدث شارك أعضاء الوفد في تسع جلسات حوارية، ركزت على تبادل المعارف، وبحث فرص الاستثمار مع عقد سبع اتفاقيات تعاون وشراكات، بهدف تحفيز تبني الحلول الصحية المتقدمة.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «نعمل في أبوظبي على تأسيس منظومة صحية ذكية ووقائية مصممة، لتقديم الرعاية الشخصية للمرضى، ووضع بصمة إيجابية على نطاق واسع.

وبفضل هذه الجهود باتت أبوظبي، اليوم، مختبراً عالمياً حياً، تجتمع فيه السياسات الطموحة والاستثمارات المجدية والقدرات العلمية لإطلاق واختبار وتوسيع نطاق الحلول، التي تعود بالنفع على العالم بأسره».

وأثمرت الزيارة على تعزيز الجهود المشتركة بين دائرة الصحة – أبوظبي ومؤسسات عالمية تسعى لصناعة مستقبل الرعاية الصحية.وتؤكد علاقات الشراكة والتعاون هذه التزام الإمارة الراسخ بتطوير المخرجات الصحية، من خلال حشد الجهود العالمية والابتكار في الأبحاث وتطوير البنية التحتية، مع الارتقاء بقدرات الابتكار وصقل مهارات القوى البشرية الموهوبة والاستثمار بأسلوب فعال.

وتم عقد اتفاقيات تعاون وشراكات رئيسية مع جهات وشركاء مرموقين في الولايات المتحدة، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، ومعهد الجينوم المبتكر، وسانوفي، وبوهرنجر إنجلهايم، وأبوت، وإيتنا الدولية، وGEMMABio، والمستشفى الوطني للأطفال.