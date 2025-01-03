الإمارات تغيث 340 أسرة في غزة

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإغاثي لسكان القطاع، ومساعدة العائلات النازحة، وتوفير مقومات الحياة لها، في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، والحصار المستمر.

وشملت المساعدات الأخيرة إغاثة العائلات النازحة في مخيم «المهاجرين»، والبالغ عددها 120 أسرة، وتقديم الطرود الغذائية لها، كما قامت بتوزيع طرود غذائية على الأسر النازحة في مخيم «السلام»، البالغ عددها 220 أسرة.

إلى ذلك، لبت عملية «الفارس الشهم 3» مناشدة عائلة الطفل الفلسطيني علي عزام، الذي قضى نتيجة البرد القارس داخل خيمته في مواصي خانيونس، وزودتها بكل ما يلزم من مواد إغاثية وطرود غذائية وخيم وملابس شتوية، لتخفيف معانتها في ظل ما تعانيه في هذه الظروف.

كما وزعت «الفارس الشهم 3‬⁩» الملابس الشتوية والطرود الصحية على طلاب مدرسة الأوائل في مخيمات النزوح، لدعم الأطفال وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وقامت كذلك بتوزيع الملابس الشتوية على النازحين من ذوي الإعاقة في المحافظة الوسطى، لتمنحهم الدفء وتساندهم في ظل برد الشتاء القاسي.