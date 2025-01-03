الإمارات تدين هجمات نيو أورليانز ولاس فيغاس والجبل الأسود

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لعملية الدهس الإرهابية التي وقعت في نيوأورليانز، والانفجار الذي وقع أمام أحد فنادق لاس فيغاس في الولايات المتحدة، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص الأبرياء، كما أدانت حادثة إطلاق النار في الجبل الأسود.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذين العملين المستهجنين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وأدانت دولة الإمارات بشدة، حادثة إطلاق النار التي وقعت بجمهورية الجبل الأسود في إحدى مناطق شمال غرب العاصمة بودغوريتشا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأعربت الوزارة عن تضامنها مع حكومة الجبل الأسود وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإجرامي الآثم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وشهدت الولايات المتحدة ثلاثة حوادث سقط فيها ضحايا خلال 24 ساعة، أحدها يحمل طابعاً إرهابياً، وآخرها إطلاق نار جماعي في مدينة نيويورك أدى لإصابة 10 أشخاص، إذ فتحت مجموعة من المسلحين النار خارج موقع كانت تقام فيه إحدى الفعاليات في حي كوينز بالمدينة، حسبما أفادت الشرطة.

وقال فيليب ريفيرا، رئيس الدوريات بإدارة شرطة نيويورك، في مؤتمر صحافي أمس، إن إطلاق النار وقع أثناء حضور نحو 90 شخصاً حفلاً داخل منطقة المناسبات الخاصة مساء الأربعاء.

وبدأت شرطة نيويورك تحقيقاً لكنها استبعدت حتى الآن وجود أي دافع إرهابي. في الوقت ذاته، يحقق مكتب الحقيقات الفدرالي بالهجوم الذي نفذه دهساً عنصر سابق في الجيش الأمريكي عُثر على راية تنظيم داعش بحوزته وتعمّد قتل أكبر عدد من الأشخاص ضمن حشد يحتفل بحلول رأس السنة في نيو أورليانز الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات بجروح.

وعرّف مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عن المهاجم على أنه شمس الدين جبار، وهو أمريكي في الثانية والأربعين يتحدر من تكساس. وعمل في مجال العقارات في هيوستن وكان متخصصاً بتكنولوجيا المعلومات في الجيش. وأُرسل إلى أفغانستان من فبراير 2009 حتى يناير 2010، بحسب ناطق باسم الجيش.

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف الاعتداء بـ«المشين» أن جبار نشر تسجيلات مصورة على الإنترنت قبل «الإشارة إلى أنه استلهم من تنظيم داعش». وأفاد بايدن بأن وكالات إنفاذ القانون تحقق في أي علاقات محتملة بين الهجوم والانفجار الذي وقع في وقت لاحق الأربعاء في شاحنة تيسلا خارج فندق يملكه الرئيس المنتخب دونالد ترامب في لاس فيغاس وأسفر عن مقتل شخص. وذكر مسؤولون أن السلطات تجري عملية بحث.

وقالت إليثيا دانكان من الشرطة الفدرالية: «لا نعتقد أنّ جبار مسؤول بمفرده» عن الاعتداء. وصرّح حاكم لويزيانا جيف لاندري «نقوم بمطاردة لأشخاص سيئين». وأوضح «إف بي آي» أنه يجري عمليات تفتيش بناء على مذكرات في نيو أورلينز «وولايات أخرى». وذكر مكتب «إف بي آي» في هيوستن في وقت سابق أنه يقوم بنشاطات «على صلة» بهجوم نيو أورليانز.

استئجار مركبتين

وتم استئجار المركبتين في كلا الحادثتين من طريق تطبيق «تورو» الشهير. وأشار قائد شرطة لاس فيغاس إلى أن هذه «صدفة... سيتعين علينا مواصلة التحقيق بشأنها». وأعلنت شرطة لاس فيغاس أنّ شاحنة صغيرة من طراز «سايبر تراك» التي تنتجها شركة «تيسلا» انفجرت أمام «فندق ترامب» في المدينة الأمريكية، وتحقق السلطات في احتمال وجود صلة بهجوم نيو أورلينز. وقال قائد شرطة لاس فيغاس كيفن ماكماهيل خلال مؤتمر صحافي: «هناك شخص ميت داخل سايبر تراك» بالإضافة إلى سبعة أشخاص آخرين يعانون «جروحاً طفيفة».

وقال المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي جيريمي شوارتز: «نعتقد أن هذا حدث معزول». وأوضح أن فريقاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب يتبع مكتب التحقيقات الفدرالي يجري التحقيق بهدفين رئيسيين: التأكد من هوية «الشخص الضالع في هذا الحادث» وتحديد «ما إذا كان هذا عملاً إرهابياً أم لا».