صقر غباش يؤكد التعاون والشراكة بين الإمارات والاتحاد السويسري

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي الدكتور أندريا كارني، رئيس مجلس الولايات في الاتحاد السويسري. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.وأكد معاليه تعزيز التعاون ليكون بمستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن آفاق التعاون البرلماني بين البلدين واعدة، في ظل أساس متين لتعاون اقتصادي وتجاري راسخ من جهته أكد أندريا كارني حرص برلمان بلاده على تعزيز وتطوير أوجه علاقات التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات .