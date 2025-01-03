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الإمارات

حاكم الشارقة يؤكد عمق الروابط الأخوية بين الإمارات والكويت

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وام

الشارقة
سلطان القاسمي خلال استقباله القنصل العام لدولة الكويت علي الذايدي
وام
سلطان القاسمي خلال استقباله القنصل العام لدولة الكويت علي الذايدي

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في قصر البديع، علي سالم الذايدي، قنصل عام دولة الكويت الشقيقة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة، في بداية اللقاء، بالقنصل الكويتي، مؤكداً عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والإرث الثقافي والتعليمي والترابط الاجتماعي الذي يجمع أبناء الإمارات والكويت. وتمنى سموه، لعلي سالم الذايدي، التوفيق والسداد في مهامه القادمة، بما يعزز من مسيرة دولة الكويت الشقيقة وتقدمها وتحقيق تطلعات قيادتها وشعبها.