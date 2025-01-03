60 منتسباً من 41 دولة في «دبلوم شرطة دبي للابتكار والقيادات الدولية»

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من «الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL» بشرطة دبي، من 13 يناير حتى 13 مايو 2025، الذي يعتبر الدبلوم الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويتم تنظيمه بالتعاون بين الإدارة العامة للتدريب، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، بمشاركة 60 منتسباً من القيادات الشرطية من 41 دولة على مستوى العالم.

وقال العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة: « نسعى إلى تطوير وتعزيز القدرات العملية والمهنية للمشاركين في البرنامج، وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية والأدوات التي تساعدهم على تنمية المعارف في التوجهات الأمنية العالمية».

ارتفاع عدد المنتسبين

وأوضح العميد محمد عتيق ثاني، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة، مدير المشروع، أن الدبلوم في نسخته الثانية استقطب ضباطاً من القيادات الشرطية من مختلف دول العالم بعدد 60 منتسباً مقارنة بالنسخة الأولى التي بلغ عدد المنتسبين فيها 45 منتسباً بنسبة زيادة 33 %، في حين ارتفع عدد الدول من 41 دولة مقارنة بـ29 دولة في النسخة الأولى بنسبة زيادة 28 %، ما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية سباقة في تأهيل القيادات الشرطية في مجالات الأمن والابتكار وجودة الحياة.