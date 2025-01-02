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الإمارات

عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

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وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع معالي بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون في مختلف الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.
واستعرض سموه ومعالي بختيار سعيدوف عدداً من الموضوعات المتصلة بالتعاون الثنائي في عدة قطاعات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
 