الإمارات تنقذ طاقم سفينة بريطانية تعرضت لاستهداف في البحر الأحمر

أعلنت دولة الإمارات أن سفينة «سفين بريزم» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي قد استجابت بشكل فوري لنداء استغاثة صادر عن السفينة التجارية «ماجيك سيز» Magic Seas التي ترفع العلم البريطاني وذلك بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر، ما أسفر عن تضرر هيكلها ودفع طاقمها إلى التخلي عنها في ظروف بحرية صعبة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن عملية الاستجابة الإماراتية أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 22 شخصاً، بينهم أفراد طاقم السفينة وأمنها.

وذلك بالتنسيق التام مع الجهات البحرية المختصة، بما في ذلك هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة (UKMTO)، والمنظمات الدولية المعنية، وبما يراعي أعلى معايير السلامة والاستجابة في مثل هذه الحالات الطارئة.

ويجسد هذا التحرك السريع التزام دولة الإمارات بدعم أمن وسلامة الملاحة الدولية، والتضامن الإنساني مع جميع الدول، في مواجهة التحديات المتزايدة في الممرات المائية الاستراتيجية.

وأعلنت ميليشيا الحوثي أمس، مسؤوليتها عن الهجوم على «ماجيك سيز» التي بدأت تغرق في البحر الأحمر.

وتسبب الهجوم، الذي حصل الأحد، في اشتعال النيران في السفينة، ما دفع طاقمها إلى مغادرتها، وتم نقلهم بأمان.

وفي وقت سابق، أدانت الولايات المتحدة هجوم الميليشيا على «ماجيك سيز» أثناء عبورها البحر الأحمر، وهو الأول الذي ترد بلاغات عنه في الممر البحري الحيوي منذ توقفت عن شن الهجمات المسلحة في البحر الأحمر، في إطار الهدنة المتفق عليها مع الولايات المتحدة مطلع مايو الماضي.