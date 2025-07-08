خالد بن محمد: توجيهات القيادة بناء شراكات عالمية مستدامة

اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارته إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، التي شارك خلالها سموه في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة «بريكس» في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وذلك نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب البرازيلي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموه لجمهورية البرازيل الاتحادية وشعبها الصديق دوام التقدُّم والنماء والازدهار.

لقاء

والتقى سموه خلال الزيارة فريق عمل دولة الإمارات المشارك في أعمال قمة «بريكس»، التي استضافتها البرازيل يومي 6 و7 يوليو الجاري.

وأكد سموه أهمية ترسيخ الحضور الفاعل للدولة ضمن المجموعة، بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء شراكات عالمية متوازنة ومستدامة، وبما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الدولي.

ورحّب سموه في بداية اللقاء بأعضاء فريق العمل، بقيادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة «بريكس»، مشيداً بجهودهم في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة للمرة الثانية منذ انضمام الدولة إلى المجموعة عام 2023.

ونقل سمو ولي عهد أبوظبي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أعضاء الفريق، وتمنياته للجميع بالتوفيق في خدمة الوطن ومواصلة العمل على رفعته وترسيخ مكانته بين دول العالم.

واطّلع سموه خلال اللقاء على آخر المستجدات المتعلقة بمشاركة الدولة في اجتماعات المجموعة، إضافة إلى الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

مرافقة

رافق سموه، خلال الزيارة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة.

ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وصالح أحمد سالم السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل.