صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع رئيس مجلس النواب الإيطالي

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات في مقر المجلس بأبوظبي مع لورينزو فونتانا - رئيس مجلس النواب بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة حالياً بدعوة من المجلس الوطني.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان خلال الجلسة أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يواكب العلاقات المتنامية بين البلدين.

وفي بداية اللقاء أكد غباش أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين، والتي تمتد جذورها إلى أكثر من خمسة عقود من التعاون الوثيق والاحترام المتبادل، كما تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتعزيز التعاون البرلماني بين مجلسينا، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين، ويعمّق التنسيق في مختلف المجالات.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والتي تشهد تطوراً متنامياً على مختلف الصعد والمجالات، وتحظى برعاية كريمة من القيادة الرشيدة والحكيمة للبلدين الصديقين، تلك العلاقات التي تقوم على الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.