تعاون قضائي بين «العدل» ووكالة الاتحاد الأوروبي

نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، ورشة عمل استمرت يومين، في مقر الوزارة بأبوظبي، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي مع المنظمات الدولية الأوروبية، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم الخطيرة.

واستقبل معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وفد الوكالة، وعبّر عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين وزارة العدل والمنظمات الأوروبية في المجال القضائي.

وأكد أهمية تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه يسهم بشكل كبير في تطوير كفاءة المنظومة القضائية، ويحقق العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال، يعد ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

شارك في الورشة ممثلو وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، برئاسة خوسيه دي لا ماتا، نائب رئيس الوكالة، بالإضافة إلى 30 مشاركاً من ممثلي النيابات العامة الاتحادية والمحلية، وموظفي السلطة المركزية والإنتربول في الإمارات.