أنور قرقاش: لا مخرج من الأزمات إلا بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة





أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الديبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه، ولا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه، ولا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة.

وأضاف: "عقود من ضعف الدولة الوطنية، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غالياً. نحن بحاجة إلى أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود."