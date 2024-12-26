«الفارس الشهم 3» تغيث 375 أسرة جنوب غزة

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإغاثي لسكان القطاع، ومساعدة العائلات النازحة، وتوفير مقومات الحياة لها. وشملت المساعدات الأخيرة تقديم طرود غذائية لكل الأسر النازحة في مدرسة ومخيم جرار القدوة جنوب غزة، البالغ عددها 375 أسرة، لدعمها في ظل المجاعة التي تعصف بالقطاع.

كما قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع الكسوة الشتوية على النازحين في خان يونس، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، والحصار المستمر، كما تم توزيع أكثر من 200 «جاكيت» على الأطفال ما دون 12 عاماً في مخيم الهدى بمواصي خان يونس.