رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس أذربيجان في ضحايا تحطم الطائرة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، برقية تعزية إلى إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.