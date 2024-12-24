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«الوطني» يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

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وام

القاهرة
سلطان الزعابي خلال الاجتماع
وام
سلطان الزعابي خلال الاجتماع

شارك سلطان بن يعقوب الزعابي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين الاستثنائية للجنة، التي عقدت، أمس، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

واستعرض الاجتماع، تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمرين السادس والثلاثين، والسابع والثلاثين الطارئ للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة منذ انعقاد الدورة 34 للجنة التنفيذية للاتحاد، ومذكرة حول المركز المالي للاتحاد ومساهمات الشعب البرلمانية، وتقرير لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، ومناقشة مشروع جدول أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد ومكان وتاريخ انعقاده.