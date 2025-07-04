اﻹمارات تشارك في الاجتماع الـ 39 لمديري عموم الجوازات بدول مجلس التعاون

وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الجوازات، والتأشيرة السياحية الخليجية وغيرها من الموضوعات الفنية المطروحة على جدول الأعمال، والتي تلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتدعم الأهداف الاستراتيجية وخطط تطوير أنظمة الجوازات على مستوى دول مجلس التعاون، عبر تبني مبادرات ومشاريع استباقية لتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والزائرين بدول المجلس.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن مسيرة التعاون الخليجي تشهد إنجازات كبيرة في مجال تسهيل حركة التنقل بين دول المجلس، وتدعيم المنظومات الأمنية للدول الأعضاء، مشيراً إلى حرص الهيئات والمؤسسات المعنية بالجوازات في دول مجلس التعاون على تسهيل الإجراءات وتبادل الخبرات والتجارب من أجل توفير رحلة تنقل آمنة ومريحة لمواطني ومقيمي وزائري دول المجلس كخطوة مهمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والتكامل بين دول المجلس.