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الإمارات

أنور قرقاش: نهج الإمارات منذ بدايات الثورة السورية متزن وواقعي يستند للحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

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البيان

أنور قرقاش
أنور قرقاش

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات حافظت على موقف متزن وواقعي يستند إلى سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم شعبها واحتضانه، والتصدي للإرهاب.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، حافظت الإمارات على موقف متزن وواقعي يستند إلى سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم شعبها واحتضانه، والتصدي للإرهاب، من خلال عضوية التحالف الدولي، والموقف في الجامعة العربية، والدعم الإنساني للأشقاء السوريين.. ويبقى اليوم هذا النهج الذي يوجهنا عربياً ودولياً".