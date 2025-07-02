عبدالله بن زايد ووزير خارجية غانا يبحثان هاتفيا العلاقات بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي سامويل أوكودزيتو أبلاكوا، وزير خارجية جمهورية غانا، العلاقات الثنائية بين البلدين وآليات دعمها وتنميتها في مختلف المجالات.

كما استعرض الوزيران مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية غانا، وما تشهده من نمو وتطور مستمرين في جميع القطاعات، بما يدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، بالعلاقات الراسخة والمتطورة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تمنياته لجمهورية غانا وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بحث سموه ومعالي سامويل أوكودزيتو أبلاكوا مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.