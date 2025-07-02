مبعوث بريطانيا يشيد بدور الإمارات في تعزيز حوار الأديان والثقافات

أشاد النائب ديفيد سميث، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة لحرية الدين أو المعتقد بدور الإمارات الريادي في مجال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، جاء ذلك خلال اجتماع نظمه النائب ديفيد سميث في لندن حول تعزيز الحريات الدينية، بحضور الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبى للسلم ونيافة السيد جاستن ويلبي، كبير أساقفة كانتربري ورئيس الكنيسة الأنجليكانية، وحضرة اللورد رَسَلْ رُوك، لورد ومبلندن ورئيس مؤسسة Good Faith Partnership.

وقال سعادة الشيخ المحفوظ بن بيه خلال الاجتماع إن هذه المبادرة تعكس التزامًا مشتركًا بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، في سبيل حماية الكرامة الإنسانية والحريات الدينية، وتعميق أسس التفاهم والتضامن والإخاء بين جميع أتباع الديانات.

وأكد أن هذا اللقاء يدخل في سياق العناية الهامة التي يوليها منتدى أبوظبي للسلم لقضايا الحريات الدينية، وفق رؤية دولة الإمارات، وضمن شراكات واسعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والفاتيكان.

ونوَّه سعادته بما شهده اللقاء من توافق مثمر، وما أتاحه من فرص تعاونية واسعة تهدف إلى الارتقاء بالحوار الديني، ليعكس المشترك الإنساني في مجال القيم.

من جانبه أكد، النائب ديفيد سميث أن الحوار الحضاري أصبح اليوم ضرورة ملحة في ظل التوترات المتزايدة، مما يجعل هذه المبادرات ركيزة أساسية لتوجيه السياسات الدولية نحو مزيد من التفاهم والتعايش.

وأضاف أن المملكة المتحدة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم دولة الإمارات، لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد السلم العالمي، مشيرًا إلى أن الحوار الديني يُعدُّ أداة فعالة لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة وصون الكرامة الإنسانية وحقوقه الدينية.

يذكر أن هذا اللقاء ينعقد في سياق الجهود الدولية المبذولة لتعزيز التفاهم بين الثقافات والأديان، ودعم الحوار المجتمعي لتحقيق الاستقرار والسلم على المستوى العالمي، في ظل التحديات ظل التحديات المتزايدة، وانتشار مشاعر الكراهية، وتفاقم الصراعات في كثير من أقطار العالم.