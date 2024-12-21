النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب بالسعودية

شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي شارك فيه أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم من الدول العربية الشقيقة.

وأكد النائب العام خلال كلمة القاها في الاجتماع، أن هذا الاجتماع وما يتخلله من مناقشات وحوارات بناءة فرصة لتبادل التجارب والخبرات وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تعزز من أداء وفاعلية أجهزة النيابة العامة، وهو منصة مناسبة لمناقشة الدور المستقبلي لأعضاء النيابة العامة بالنظر إلى ما تحظى به أجهزة النيابة العامة في دولنا العربية من تقدير واحترام قائم على التزامها حكم القانون ومبادئ الشفافية والحيدة والمهنية وسعيها الدائم نحو التطور إرساءً لخدمة الحق إعلاءً لقيمة العدل.

وعقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل شاركت فيها وفود النيابات العامة في الدول المشاركة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية، حجيته في إجراءات التحقيق".

وضم وفد النيابة العامة كلاً من سعيد خلفان الذباحي المحامي العام الاول لنيابة الفجيرة، وعلي مخلوف النقبي رئيس نيابة، وسالم علي الزعابي رئيس نيابة، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام، وعادل المرزوقي.