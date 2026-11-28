

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير خيام تكفي لإيواء 50 ألف شخص في قطاع غزة، دخلت، أمس، عبر معبر رفح إلى القطاع قافلة إماراتية تحمل خيام إيواء لتمكين الأشقاء الفلسطينيين من مواجهة الظروف المناخية، ومخاطر السيول الناجمة عن تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء.

وتأتي القافلة ضمن جهود مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، لتوفير المأوى للأسر الفلسطينية ومساعدتها على مواجهة الأمطار، ومن المقرر توزيع الخيام على الأسر المحتاجة في عدد من مناطق القطاع.

وتُجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الخيام بشكل عاجل لأهل القطاع حرص دولة الإمارات على مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، حيث كانت من أوائل المبادرين إلى مساندة الأشقاء في قطاع غزة وتقديم الدعم والإغاثة العاجلة.

مساعدات

وتعد الإمارات أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في غزة بما ينسجم مع مبادئها والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، حيث تجاوزت المساعدات الإماراتية المقدمة عبر عملية «الفارس الشهم 3» 136 ألف طن، بقيمة تتجاوز 4.16 مليارات دولار، لتشكل نحو 46 % من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى قطاع غزة.

وخلال الشهر الجاري وصلت سفينة «أحمد بن راشد» الإنسانية إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، يوم 16 نوفمبر محمّلة بأكثر من 4300 طن من المساعدات الإنسانية المخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمت حمولة السفينة مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة، إلى جانب أربعة صهاريج للصرف الصحي وأربع شاحنات لجمع ونقل النفايات، بهدف دعم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف الصحية والبيئية في قطاع غزة.



وتُعد سفينة «أحمد بن راشد» السفينة الرابعة عشرة التي انطلقت من دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، من أصل 26 سفينة محمّلة بالمساعدات الإنسانية الإماراتية.

وتواصل «الفارس الشهم 3» تنفيذ مشروعاتها ومبادراتها الموسمية، ومنها مبادرة «كسوة الشتاء» التي تستهدف مليون مستفيد في القطاع، من خلال توفير الملابس والأغطية ومستلزمات التدفئة للأطفال والنساء والرجال وكبار السن، كما يواصل فريق العملية تجهيز القوافل عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، حيث يتم استقبال الشحنات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى غزة، بما يضمن استمرارية تدفق الدعم الإنساني.