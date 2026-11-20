تنفذ الجهات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات مجموعة من المبادرات الشتوية خارج الدولة، تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة من الأزمات والظروف المناخية القاسية، وتعزيز قدرتها على مواجهة انخفاض درجات الحرارة، من خلال برامج تشمل توزيع الملابس الشتوية والبطانيات ومستلزمات التدفئة، إلى جانب الغذاء والدواء والإيواء.

وتتوزع هذه المبادرات على عدد من دول العالم، وتستهدف فئات المجتمع الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها الأسر محدودة الدخل واللاجئون والنازحون والأطفال والنساء وكبار السن، بما يعكس تنوع الاستجابة الإنسانية الإماراتية واتساع نطاق جهود المؤسسات الخيرية والإغاثية خلال موسم الشتاء.

وتتصدر هذه الجهود حملة المساعدات الشتوية 2026-2027 التي دشنتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بميزانية تبلغ 12.5 مليون درهم، يستفيد منها أكثر من 300 ألف شخص في 17 دولة. وتستهدف الحملة اللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والظروف المناخية القاسية، مع إعطاء الأولوية للأطفال وكبار السن والنساء والأسر النازحة واللاجئة.

وتنظم الهيئة برامجها على مراحل طوال الشتاء، بالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مع مراعاة اختلاف المناخ والاحتياجات المحلية لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأشد احتياجاً.

وفي غزة، حيث تتداخل قسوة الشتاء مع آثار الأزمة الإنسانية، تقدم الهيئة مساعدات إنسانية شتوية وطبية ومستلزمات أساسية بقيمة 50 مليون درهم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتنسيق والتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، وتشمل المساعدات الملابس الشتوية والأغطية والطرود الغذائية وخيام الإيواء، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والتخفيف من معاناة الأسر الأكثر تضرراً، لا سيما الأطفال وكبار السن والفئات الأكثر احتياجاً.

كسوة الشتاء

من جهتها، أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» مبادرة «كسوة الشتاء»، مستهدفةً مليون مستفيد من الأشقاء في قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال فصل الشتاء.

وقدّمت مؤسسة زايد الخير 5000 حقيبة شتوية ضمن حمولة الطائرة الأولى للمبادرة، ضمت 50 ألف قطعة من الجاكيتات والمستلزمات الشتوية والبطانيات، للمساهمة في توفير الدفء والحماية للأسر الفلسطينية ومساندتها في مواجهة الظروف الصعبة.

بدورها، أطلقت دبي الإنسانية في 23 أكتوبر الماضي، جسراً جوياً جديداً لدعم جهود إغاثة أهالي غزة بمستلزمات ضرورية استعداداً لمواجهة برودة فصل الشتاء بما في ذلك أغطية شتوية حرارية لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

رحلات

ويشمل الجسر الجوي تسيير عدة رحلات على متن طائرات من «طراز سي-130»، تابعة لجناح الطيران الملكي بدبي، بحمولة تبلغ نحو 9 أطنان مترية من المواد الإغاثية لكل رحلة. وفي ذات السياق، جاء الإعلان عن توفير خيام تكفي لإيواء 50 ألف شخص في قطاع غزة، عن طريق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بما يمكنهم من مواجهة الظروف المناخية، ومخاطر السيول الناجمة عن تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء، حيث سيتم إيصال الخيام إلى غزة وتوزيعها على مناطق عدة في القطاع، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3».

وتتسع الاستجابة عبر مبادرات الجمعيات الخيرية، إذ أطلقت جمعية دار البر حملتها السنوية لفصل الشتاء لعام 2026 تحت شعار «شتاء الإحسان.. دفء يصل دفء يدوم» بهدف مساندة الأسر والأيتام والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار البرد من خلال حزمة من المشاريع الإنسانية التي توفر مستلزمات التدفئة والكساء والغذاء وتلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين في المناطق التي تشهد انخفاضاً ملحوظًا في درجات الحرارة.

وتشمل الحملة التي انطلقت في 5 نوفمبر الحالي وتستمر لأكثر من 3 أشهر، كلا من نيبال وطاجيكستان وألبانيا وكوسوفا، عبر تنفيذ مشاريع متنوعة تتضمن توزيع السلال الغذائية والبطانيات وأجهزة التدفئة وتوفير الكساء للأسر الفقيرة والأيتام وفرش الأيتام إلى جانب باقات متكاملة تشمل تدفئة عائلة وتدفئة يتيم بما يسهم في توفير الدفء والحماية للفئات المستفيدة.