



أكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الدبلوماسية والإعلام يشتركان في جوهر رسالتهما القائمة على الحوار والتفاهم وبناء الجسور بين الدول والشعوب، ويرتكزان أيضاً على الكلمة والثقة والقدرة على الوصول إلى الآخر.

وقال في كلمته خلال جلسة رئيسية بعنوان «صوت الإمارات إلى العالم»، ضمن فعاليات منتدى عجمان للإعلام 2026 «THE SIGNAL»، إن السؤال الذي يطرحه المنتدى «من يملك الإشارة؟» يعد من أعمق أسئلة العصر، ولا يقتصر على الإعلام وحده، بل يمس صميم العمل الدبلوماسي أيضاً، مشيراً أن من يملك الإشارة؟ هو من يقود المستقبل، ويروي قصته بصدق، ويحظى بثقة العالم واحترامه، والإمارات دولة لا تبحث عن الإشارة، بل تصنعها.

وأوضح أن المشهد الإعلامي العالمي تغير بسرعة غير مسبوقة، وأصبحت المنصات الرقمية تشكّل وعي المجتمعات واتجاهاتها، مضيفاً أن امتلاك المنصات الإعلامية لم يعد كافياً، والانتشار وحده ليس دليلاً على التأثير، لذلك من يملك الإشارة اليوم هو من يفهم المتغيرات ويعرف جمهوره، ويقدّم سرداً وطنياً شاملاً يجمع بين وضوح الرؤية والرسالة.

وشدد وكيل وزارة الخارجية على أهمية الأدوات الاتصالية في الدبلوماسية الحديثة، موضحاً أن بناء الثقة لم يعد يقتصر على منصات الحوار واللقاءات الثنائية، بل يمتد إلى وسائل الإعلام في ظل عدم اهتمام الشعوب بالبيانات الرسمية فقط، بل امتد إلى متابعة الصورة والقصة والموقف.

رؤية

وفي السياق نفسه، أكد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أدركت هذا التوجه مبكراً وتبنّت رؤية تستشرف المستقبل، وجعلت من الإعلام شريكاً أساسياً للدبلوماسية الإماراتية في حمل رسالتها القائمة على الحوار والتسامح والتعايش والانفتاح إلى العالم، وتسليط الضوء على مبادرات الدولة التنموية والإنسانية مع شركائها، من أجل تقدم وازدهار واستقرار الشعوب كافة.

وأضاف أن وزارة الخارجية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحرص على تطوير أدوات الدبلوماسية العامة باستمرار من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وتأكيد مواقف الدولة الثابتة، وإبراز دورها الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي استعدّت لعصر التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وأسهمت في صناعته من خلال إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وتعيين أول وزير دولة لهذا القطاع، وإنشاء جامعة متخصصة في علومه ومراكز بحثية رائدة، إلى جانب المشاركة عالمياً في صياغة معايير الذكاء الاصطناعي وأطر حوكمته عبر المنصات متعددة الأطراف.

وأوضح أن وزارة الخارجية واكبت هذا النهج بتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها، وتقديمها بشكل استباقي، عبر تقنيات لأنها تؤمن بأن التقنيات الحديثة وُجدت لخدمة الإنسان، ولإيجاد حلول للتحديات المشتركة، مضيفاً أن هذه الجهود الوطنية تستدعي تطوير أدوات الدبلوماسية العامة باستمرار، وتعزيز الشراكات مع القطاع الإعلامي، فالدبلوماسي اليوم يحتاج إلى أدوات الإعلامي، فيما يحتاج المختصون في الإعلام إلى فهم الدبلوماسي للسياقات والمواقف.