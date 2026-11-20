أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن العلاقات الإماراتية العُمانية تستند إلى إرث تاريخي عريق من الأخوة ووحدة المصير، وترتكز على أواصر المحبة والتقدير المتبادل والروابط الاجتماعية والثقافية العميقة بين البلدين، إلى جانب ما أرسته القيادتان من نهج راسخ في توطيد التفاهم والتنسيق، انطلاقاً من رؤية مشتركة لمستقبل البلدين ومصالحهما المتبادلة.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان، إن حكمة قيادتي البلدين الشقيقين أسهمت في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، بما يعكس عمق التفاهم بينهما وحرصهما المشترك على تعزيز مسيرة الشراكة.

وأضاف أن ما تشهده العلاقات الإماراتية العُمانية من تطور متواصل في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية، يعكس مستوىً متقدماً من التفاهم الاستراتيجي والإرادة المشتركة لدعم مسارات التنمية والازدهار، ويواكب هذا التطور توجهاً نحو توسيع مجالات الشراكة النوعية، بما يعزز المصالح المتبادلة ويرسخ مكانة البلدين وإسهامهما في دعم السلام والرخاء في المنطقة.

وقال معاليه: "نهنئ سلطنة عُمان الشقيقة، قيادةً وشعباً، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ونتمنى لها دوام التقدم والرفعة ومواصلة مسيرتها التنموية، وأن يديم الله على بلدينا نعمة الأمن والاستقرار".