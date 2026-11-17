أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات بالميدالية الذهبية للكونغرس الأمريكي يمثل تقديراً متجدداً لشجاعته السياسية ورؤيته في إرساء السلام.

وكتب معاليه في تدوينة على منصة «إكس»: «تكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات، رحمه الله، بالميدالية الذهبية للكونغرس الأمريكي وبعد أكثر من أربعة عقود ونيف على غيابه، تقدير متجدد لشجاعته السياسية ورؤيته في إرساء السلام».

وأضاف: «وكم نحتاج اليوم إلى إنصاف أصحاب الحكمة ورجاحة العقل ودعاة السلام، وتقدير شجاعتهم في اختيار الحوار بدلاً من المواجهة، والبناء بدلاً من الهدم».

وختم معاليه: «ولعل أعظم ما نتعلمه من تجربة السادات أن السلام قرار شجاع، وأن الحكمة قد تسبق زمانها».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع في ديسمبر 2018 قانوناً يمنح السادات الميدالية الذهبية للكونغرس، تقديراً لإنجازاته التاريخية وإسهاماته الشجاعة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وتُعد الميدالية أرفع تكريم مدني يمنحه الكونغرس.