رئيس الدولة يستقبل الوفد الأميركي المشارك في المفاوضات الثلاثية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفد الولايات المتحدة الأميركية المشارك في المفاوضات الثلاثية التي استضافتها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا بوساطة أميركية .

ويضم الوفد معالي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئاسة الأميركية.

وتأتي استضافة دولة الإمارات للمفاوضات في إطار جهود ترسيخ الحوار وتعزيز المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية دعم جميع الحلول والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في العالم، كما تجسد استضافة المفاوضات الثقة الدولية التي تحظى بها دولة الإمارات ونهجها الثابت في دعم السلام.

حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.