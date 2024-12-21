رئيس الدولة يمنح وزيرتي البيئة في تشيلي والنقل بجنوب أفريقيا وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كلاً من معالي البروفيسورة ميساء روخاس، وزيرة البيئة في تشيلي، ومعالي باربرا كريسي، وزيرة النقل في جنوب أفريقيا، ووزيرة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة السابقة، «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى».

وتفصيلاً، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، البروفيسورة ميساء روخاس، وزيرة البيئة في تشيلي، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لإسهاماتها في إنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

جرت مراسم تسليم الوسام خلال استقبال الوزيرة لمحمد سعيد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشيلي، في مقر الوزارة في العاصمة «سانتياغو»، وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذا التكريم، مشيدة بـ«اتفاق الإمارات التاريخي» الذي تم التوصل إليه في «COP28»، وأصبح إطاراً مرجعياً وأساسياً للعمل المناخي والاستدامة العالمية.

وهنأ النيادي، ميساء روخاس على هذا الوسام، مشيراً إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تتطلب تكثيف التعاون والشراكات الدولية في تبنّي مفاهيم الاستدامة وممارساتها، على أوسع نطاق.

وأشاد بمشاركة تشيلي في مؤتمر «COP28»، ودعمها لاتفاق الإمارات التاريخي، الذي يعزز التعاون والعمل الجماعي، للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

جنوب أفريقيا

كما منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي باربرا كريسي، وزيرة النقل في جنوب أفريقيا، ووزيرة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة السابقة، «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»، تقديراً لإسهاماتها البارزة في نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

وقام محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جنوب أفريقيا، بتسليم الوسام للوزيرة، التي أعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذا التكريم.

كما أشادت بـ«اتفاق الإمارات التاريخي» الذي تم التوصل إليه في «COP28»، وأصبح إطاراً مرجعياً وأساسياً للعمل المناخي والاستدامة العالمية. من جانبه هنأ محش سعيد الهاملي، معاليها، على هذا الوسام، مشيداً بمشاركة جمهورية جنوب أفريقيا في مؤتمر «COP28»، ودعمها لاتفاق الإمارات التاريخي، الذي يعزز التعاون والعمل الجماعي، للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.