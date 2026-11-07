عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية تنزانيا ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي محمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف القطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا المتحدة تجمعهما علاقات متميزة ومتطورة مشيراً إلى الحرص المشترك على تعزيزها وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الأولويات التنموية للبلدين.

كما بحث سموه ومعالي محمود ثابت كومبو الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.