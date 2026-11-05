الإمارات تُدين العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد أحد أفراد الأمن في الأردن

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأردنية عمّان، وأسفر عن استشهاد أحد أفراد الأمن العام، إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة، وإصابة أحد ضباط الدوريات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهيد، وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.