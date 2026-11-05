وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يزور المستشفى الميداني الإماراتي في رفح

زار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، للاطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم القطاع الصحي في غزة.

واطّلع الوفد خلال جولته في أقسام المستشفى على الإمكانات الطبية والتجهيزات المتوفرة، والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والجرحى والمصابين، إلى جانب الجهود التي تبذلها الفرق الطبية الإماراتية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة والتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وبحث الجانبان، خلال الزيارة، آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز التنسيق في المجالات الطبية والإنسانية، بما يسهم في دعم الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عملية "الفارس الشهم 3"، لتعزيز الاستجابة الطبية والإغاثية، ودعم القطاع الصحي، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.