عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سورينام ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي ميلفين بوفا، وزير الشؤون الخارجية والأعمال الدولية والتعاون في جمهورية سورينام.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سورينام، والفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك، بما يدعم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين وشعبيهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بمسارات التعاون في عدة قطاعات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والأمن الغذائي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على العمل مع جمهورية سورينام لاستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك للبلدين وشعبيهما.

كما بحث سموه ومعالي ميلفين بوفا مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة.