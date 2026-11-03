رئيس الدولة يبحث والرئيس الفنلندي هاتفياً تعزيز التعاون

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك من أجل دفع العلاقات الإماراتية - الفنلندية نحو آفاق أرحب من التعاون واستثمار كل الفرص المتاحة في مسار علاقاتهما الثنائية.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.. مؤكدين أهمية العمل من أجل ترسيخ أسباب السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها ودولها.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كاتارينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ونقلت كاتارينا رايشه، في بداية اللقاء، إلى سموه تحيات الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفريدريش ميرتس، مستشار ألمانيا، وتمنياتهما لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وتطرق اللقاء إلى مسارات التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تمثل أولويات تنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.