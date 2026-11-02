30 مشروعاً للشباب العربي من 26 دولة لتطوير حلول أمن المياه



أطلق مركز الشباب العربي المرحلة التدريبية من النسخة الثامنة لمبادرة «حلول شبابية»، بمشاركة 30 مشروعاً وشركة ناشئة من 26 دولة، لتطوير ابتكارات تستهدف تقليل هدر المياه في الزراعة، وحماية مصادرها من التلوث، وتحسين معالجتها، وتعزيز الإنذار المبكر بالفيضانات.

وتأتي هذه الخطوة قبيل استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، خلال ديسمبر المقبل، حيث تتأهل ستة مشاريع لعرض ابتكاراتها ضمن جناح الشباب.

وقالت فاطمة الحلامي المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «توسيع المشاركة في مبادرة «حلول شبابية» إلى المستوى العالمي، يعزز دور مركز الشباب العربي في جمع المبتكرين الشباب من مختلف الدول، وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات حول تحديات مائية مشتركة».

سلامة المجتمعات

وتجسّد المشاريع المشاركة هذا الارتباط بين الابتكار واحتياجات الناس، فمن الإمارات، تشارك الشابة شوق ميرزا البلوشي بمشروع «Hareth»، الذي يطوّر حلولاً للري تعتمد على الذكاء الاصطناعي للحد من هدر المياه ودعم الزراعة المستدامة. ومن الأردن، يعمل مشروع «PETtrace» على تطوير أدوات ذكية، وتطبيق يتيح المشاركة المجتمعية في رصد تلوث الأنهار بالنفايات البلاستيكية، وتوفير بيانات تساعد على حماية الموارد المائية.

وفي غانا، يطوّر مشروع «FloodSense Ghana» شبكة إنذار مبكر بالفيضانات تعمل بالطاقة الشمسية، لمساعدة المجتمعات على الاستعداد للمخاطر التي تهدد السكان والمناطق الزراعية. أما مشروع «Algaenius» من هولندا، فيعمل على تطوير تقنية تستخدم الطحالب الدقيقة لإزالة الأملاح من مياه البحر، والتقاط ثاني أكسيد الكربون، سعياً إلى تطوير حلول لإنتاج مياه الشرب.

ثلاث مراحل لتطوير المشاريع وتعزيز جاهزيتها

ويبدأ البرنامج بزمالة افتراضية من 2 إلى 13 نوفمبر، يتلقى خلالها أصحاب المشاريع الثلاثين تدريباً تفاعلياً لتطوير حلولهم، وتحديد فرص تحسينها. وفي ختامها، يُختار 12 مشروعاً للانتقال إلى المرحلة التالية، وفق إمكانات المشروع وقابليته للتطوير والاستفادة من التوجيه، إلى جانب إنجاز المهام، والالتزام بالحضور والتفاعل.

وتنتقل المشاريع المختارة إلى أسبوع التسريع، من 16 إلى 21 نوفمبر، الذي يجمع التدريب المكثف والإرشاد الفردي لتطوير الحلول ونماذج العمل، وتعزيز مهارات عرضها، بمشاركة خبراء ومدربين توفرهم جهتا التدريب «Enablinc Consulting» و«Vision Nest». وتختتم المرحلة بعروض أمام لجنة متخصصة، تختار ستة مشاريع للتأهل إلى النهائيات.

وتقام المرحلة النهائية في أبوظبي، من 5 إلى 11 ديسمبر، وتشمل تدريباً حضورياً على العرض والإلقاء في مقر مركز الشباب العربي، يومي 6 و7 ديسمبر، استعداداً لتقديم الابتكارات ضمن جناح الشباب في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.