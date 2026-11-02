وفد من الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يزور المستشفى الميداني الإماراتي في رفح

زار وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، للاطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها.

اطّلع الوفد خلال الزيارة على الإمكانات الطبية والتجهيزات الحديثة التي يوفرها المستشفى، وناقش مع إدارته آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، بما يسهم في تسهيل استقبال المرضى وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة.

وأكد مدير المستشفى الميداني الإماراتي، أحمد النعيمي، جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيراً إلى ما يمتلكه من كوادر طبية متخصصة وتجهيزات متقدمة، إلى جانب توفير الأدوية والمستلزمات العلاجية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المرضى.

من جانبه، أكد نائب منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، كيث ستانسكي، حرص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على تعزيز التعاون والتنسيق مع إدارة المستشفى الميداني الإماراتي، والعمل على دعم وصول المرضى، خصوصاً النساء والأطفال، للاستفادة من الفحوصات والعلاجات والرعاية الطبية المتاحة.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الإنساني مع المنظمات الدولية، ودعم الجهود الطبية والإغاثية التي تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديمها للأشقاء الفلسطينيين ضمن عملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة.